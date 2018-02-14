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الجيش المصري يعلن القضاء على 15 مسلحاً في سيناء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:03 - 14 فبراير 2018
الجيش المصري في سيناء الجيش المصري في سيناء
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أعلن الجيش المصري مقتل 15 مسلحاً خلال تبادل لإطلاق النار مع أفراد القوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك في البيان السابع للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية صباح اليوم الأربعاء، بشأن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018"، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على 153 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.

وأضاف البيان أن القوات الجوية "قامت باستهداف وتدمير 11 هدفا تستخدم في إيواء العناصر الإرهابية".

وتابع، أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية فضلا عن تدمير عدد من مخابئ للمسلحين.

وقال البيان إن "مقاتلي القوات المسلحة المصرية يواصلون تطهير أراضي سيناء من الإرهابيين".

وأطلق الجيش المصري يوم الجمعة الماضي "العملية الشاملة سيناء 2018" بهدف مجابهة الإرهاب.

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