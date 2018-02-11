إلى أين وصل هجوم الجيش المصري في سيناء؟

أعلنت القوات المصرية، اليوم الأحد، أنها قضت على 16 "مسلحاً" في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية".

وقال بيان صادر عن القوات المصرية: "القضاء على 16 عنصرا مسلحاً والقبض على أربعة أفراد من العناصر الخطيرة أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات وضبط 30 مشتبها بهم".

ورفع الجيش المصري حالة التأهب القصوى مع إطلاق عملية شاملة للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال سيناء وبعض مناطق الدلتا، قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية التي انطلقت يوم الجمعة.

وتأتي هذه العملية الشاملة، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية للقوات المسلحة والشرطة المصرية.

وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شهدت منطقة شمال سيناء مجزرة مروعة اذ سقط أكثر من 300 قتيل داخل مسجد بلدة الروضة (جنوب العريش) في اعتداء هو الاكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.

وأصدرت مشيخة الأزهر بيانا يدعم العملية الشاملة بواسطة الجيش والشرطة، وأفاد البيان إن الأزهر يدعو "كافة أبناء الشعب المصري إلى دعم قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الأمن الشجعان في مواجهتهم تلك العناصر الإرهابية والإجرامية، حتى تتطهر مصر من دنس تلك العصابات".