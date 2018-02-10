إيران: إدعات الاحتلال الإسرائيلي مثيرة للسخرية

سخرت الجمهورية الإيرانية من ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي وتحميلها المسؤولية عن إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية خلال غارة على سوريا.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي المزاعم الصهيونية حول اسقاط طائرة إيرانية مسيرة من قبل "اسرائيل" ودور ايران في اسقاط المقاتلة الاسرائيلية بأنها مثيرة للسخرية.

قال قاسمي: "إن الحكومة والجيش في سوريا كدولة مستقلة لهم الحق في الدفاع المشروع عن سيادة أراضيهم والتصدي لأي عدوان خارجي، وأن الكيان الصهيوني لا يمكنه التغطية على اعتداءاته وجرائمه ضد الشعوب الإسلامية بالمنطقة من خلال التملص من المسؤولية واتهام الاخرين بالمسؤولية، وإطلاق الأكاذيب الدائمة المتولدة مع هذا الكيان اللقيط".

وأضاف قاسمي، أن الادعاء بتحليق طائرة إيرانية مسيرة (قرب الحدود بين سوريا والاراضي المحتلة) وكذلك وجود دور لإيران في اسقاط الطائرة المقاتلة الصهيونية المعتدية، أكثر سخرية من أن يتم التطرق إليها، ذلك لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها في الأساس تواجد استشاري في سوريا وبطلب من الحكومة الشرعية والقانونية فيها.

وكان المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة قدم رسالة احتجاج لمجلس الأمن ضد إيران متهماً إياها بإسقاط الطائرة الإسرائيلية في سوريا.