الجيش المصري يبدأ الحرب في سيناء ضد الجماعات التكفيرية

تحت عنوان "العملية الشاملة.. سيناء 2018"، أصدر الجيش المصري، بياناً متلفزاً، على لسان متحدثه الرسمي، العقيد تامر الرفاعي، صباح الجمعة، للإعلان عن بدء عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، في إطار تنفيذ خطة مجابهة "العناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية".

وخاطب بيان الجيش، الشعب المصري، قائلاً: "في إطار التكليف الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، بالمجابهة الشاملة للإرهاب، والعمليات الإجرامية الأخرى، بالتعاون الوطيد مع كافة مؤسسات الدولة، بدأت صباح اليوم قوات إنفاذ القانون في تنفيذ خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية".

وأضاف البيان أن "الخطة تشمل تنفيذ مهام ومناورات عملية وتدريبية في كافة الاتجاهات الإستراتيجية، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية، وضمان تحقيق الأهداف المخططة لجميع المناطق التي يتواجد بها بؤر إرهابية، وتحصين المجتمع من شرور الإرهاب والتطرف، بالتوازي مع مجابهة الجرائم ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي".

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة بأبناء الشعب المصري في كافة أنحاء الجمهورية بـ"التعاون الوطيد" مع قوات إنفاذ القانون في مجابهة الإرهاب، والاضلاع بدوره في الإبلاغ الفوري عن أية عناصر تُهدد أمن واستقرار الوطن".

وكان طيران حربي مجهول الهوية، صباح اليوم الجمعة، شن قصفاً عنيفاً على مناطق شمال مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شرقي مصر.

وأفاد شهود عيان في رفح الفلسطينية، أنه سمع أصوات غارات من الطيران المصري على أهداف قرب الحدود.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري، أعلن اليوم الجمعة، عن "رفع القوات المسلحة والشرطة لحالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية".