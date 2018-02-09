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الجيش المصري يرفع حالة التأهب القصوى في سيناء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:24 - 09 فبراير 2018
الجيش المصري في سيناء الجيش المصري في سيناء
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رفع حالة التأهب القصوى فى الجيش والشرطة لتنفيذ عملية شاملة ضد الإرهاب

رفعت القوات المسلحة والشرطة المصرية، حالة التأهب القصوى، لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء.

ونشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عاجل، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على "فيس بوك": " قامت القوات المسلحة والشرطة برفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية".

وسمع صباح اليوم أصوات انفجارات داخل الأراضي المصرية ناجمة عن غارات جوية ينفذها الطيران الحربي المصري قرب الحدود مع غزة.

 

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