الجيش المصري يرفع حالة التأهب القصوى في سيناء

رفع حالة التأهب القصوى فى الجيش والشرطة لتنفيذ عملية شاملة ضد الإرهاب

رفعت القوات المسلحة والشرطة المصرية، حالة التأهب القصوى، لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء.

ونشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عاجل، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على "فيس بوك": " قامت القوات المسلحة والشرطة برفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية".

وسمع صباح اليوم أصوات انفجارات داخل الأراضي المصرية ناجمة عن غارات جوية ينفذها الطيران الحربي المصري قرب الحدود مع غزة.