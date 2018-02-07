ملحم:جباية حماس 7 ملايين شيقل كفيل بزيادة الكهرباء لـ8 ساعات

أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم أن حركة حماس لا تزال تقوم بجباية حوالي 7 ملايين شيقل من الموظفين، أو إعفائهم من دفع رسوم الكهرباء، منوها إلى أن هذا لوحده كفيل بتوفير 7 ملايين شيكل لتشغيل المولد الثاني بمحطة توليد الكهرباء، وبالتالي زيادة عدد ساعات وصل الكهرباء من 6 إلى 8 ساعات.

وشدد ملحم في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يكون هناك مرجعيات واحدة لقطاع الطاقة، ولا يجوز لأي جهة أن تقوم بالجباية غير شركة التوزيع". لافتا بأن الخطة التي وضعتها سلطة الطاقة لتحسين وضع الكهرباء بغزة طويلة المدى، موضحا في السياق أن أقرب مشروع يمكن تنفيذه يحتاج من سنة ونصف إلى سنتين.

وقال إنه طلب من الفصائل خلال الاجتماع الذي عقد أمس في غزة الضغط على حركة حماس للتوقف عن جباية الكهرباء، وإعفاء الموظفين الذين عينوا بعد 2007، حتى نتمكن وبشكل سريع من توفير التمويل اللازم من تشغيل المحطة".