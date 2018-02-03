مصادر أمنية إسرائيلية: غزة تنهار والحرب قادمة

قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن قطاع غزة يتجه إلى الانهيار الاقتصادي والحياتي مما ينذر بمواجهة عسكرية.

ووفقاً للمواقع العبرية فإنه جرى إطلاع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الوضع المتدهور في قطاع غزة والذي ينص على أن "إسرائيل" ستضطر إلى ضخ المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأدوية المباشرة إلى قطاع غزة، إذا لم يتم ضخ مساعدات أجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر أمني إسرائيلي "إنه نتيجة لتفاقم الوضع في قطاع غزة، هناك فرصة كبيرة لمواجهة عسكرية".

وقال مصدر سياسي إسرائيلي وفقاً لصحيفة معاريف "إن الوضع الحالي في غزة هو نتيجة للتوتر بين السلطة الفلسطينية وحماس، إسرائيل ليست طرفا في النزاع".

وفي ذات السياق قال عضو اللجنة البرلمانية للدفاع في "الكنيست" عوفر شله: "إن الفشل الدبلوماسي يقربنا من الحرب في غزة محذراً الوزراء من ذلك.

وأضاف: "إن الانهيار الإنساني في قطاع غزة موجود بالفعل، وهذا يقربنا من الحرب. وان رئيس الوزراء، رغم كل التحذيرات، يمتنع عن القيام بشيء يزيل الخطر".

ومازال قطاع غزة يعاني من تدهور الوضع الإنساني بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2006 وما تخلله من ثلاث حروب مدمرة، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته، مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود الذي تسبب بخسائر فادحة في جوانب الحياة المختلفة في القطاع".