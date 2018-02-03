الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية واسعة في غلاف غزة

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، عن بدء مناورة عسكرية للجيش هذا المساء تنتهي يوم الأربعاء المقبل يشارك فيها كافة وحدات الجيش في المنطقة الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الجيس: "سيبدأ الجيش الإسرائيلي هذا المساء مناورة واسعة النطاق لاختبار الجهوزية والاستعدادات لحالات الطوارئ ستشارك فيها كافة وحدات الجيش في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أنه خلال التدريب سيتم تفعيل نظام الاتصال واستدعاء قوات الاحتياط "حيچان" لتجنيدهم للخدمة وسيتخلل التدريب حركة نشطة للجيش في غلاف غزة، متوقعاً أن ينتهي التدريب يوم الأربعاء.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت أخبار حول مشاركة أمريكية في هذه المناورة حيث وصلت معدات عسكرية وبطاريات صواريخ إلى الاراضي المحتلة قبل أيام.