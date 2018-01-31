مركز حقوقي: غزة مقبلة على "كارثة" خلال أشهر

قال مركز حقوقي إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة "تشهد تدهوراً متسارعاً غير مسبوق، يهدد بكارثة خلال أشهر معدودات".

وأضاف المركز في بيان صحفي"، اليوم الأربعاء، أن "تداعيات الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار الأمني والسياسي".

وتابع: "يرجع تدهور الأوضاع في القطاع إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والمشكلات السياسية".

وحذر من أن القطاع "سيشهد كارثة لن يكون بمقدور السكان تحملها، خلال أشهر معدودات، إذا ما استمر تجاهل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف به على هذا النحو".

وناشد المركز، المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية الإنسانية، وكافة الأطراف "بالتحرك العاجل واتخاذ خطوات عملية وجدية على الأرض لوقف هذا التدهور، وإنقاذ الحياة في قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي العاجل والسريع".

والإثنين الماضي، أعلن مستشفى "بيت حانون"، شمالي قطاع غزة، إيقاف تقديم خدماته الصحية؛ بسبب نفاد الوقود الخاص بتشغيل المولدات الكهربائية في ظل تواصل "أزمة الكهرباء".

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تجميد مبلغ 65 مليون دولار من مساعداتها لـ "أونروا".

وتقدم "أونروا"، خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، والأردن ولبنان وسوريا، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي).