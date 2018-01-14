الرابطة الاسلامية تستعد لإطلاق اللقاء العلمي لطلبة المدارس في القطاع

تستعد الرابطة الاسلامية لإطلاق اللقاء العلمي لطلبة المدارس في جميع محافظات القطاع بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الابدية" وذلك بعد الانتهاء من استعداداتها وتحضيرها لهذا اللقاء وبالتنسيق مع كافة المحافظات.

وأكد عمارة ابو جزر منسق ملف المدارس انه سيشارك في هذا اللقاء مئات الطلبة من كافة المدارس بالقطاع ويتخلله عدة أنشطة وفعاليات وسيتخلله فقرات علمية وثقافية وترفيهية.

وأوضح أبو جزر أن هذا اللقاء في إطار الأنشطة العلمية والترفيهية والمتميزة التي أعلنت عنها الرابطة لطلابها مع بداية الفصل الدراسي كما وسيتخلل اللقاء نشاط رياضي، داعيا كافة الطلبة الى التواصل مع امراء المدارس في المناطق للاستفادة من خدمات الرابطة وانشطتها.

وأشار أبو جزر أن الرابطة ستنظم العديد من الأنشطة المختلفة خلال فترة الاجازة النصفية اضافة الى الرحلات الترفيهية كتنظيم دورات وبرامج ترفيهية وثقافية ولقاءات وورش عمل لمناقشة الانشطة والخدمات المختلفة للارتقاء بالأنشطة الطلابية خلال الفصل القادم.