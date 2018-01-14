شباب حانيونس يتصدر .. وتعادل الزعيم مع البحرية

تصدرشباب خانيونس دوري الممتازة عقب فوزه على الصداقة بنتيجة (3-1) ، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب فلسطين بغزة ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر .

وسجل ثلاثية النشامى اللاعبين أمجد أبو شقير "هدفين" ومحمد أبو موسى "من ركلة جزاء" في الدقائق (8 و34 و63) على التوالى ، بينما سجل هدف الصداقة الوحيد اللاعب محمد أبو حسنين في الدقيقة (84) .

وأهدر لاعب الصداقة محمد بركات ركلة جزاء في الدقيقة (87) .

بهذا الفوز رفع شباب خانيونس رصيده عند 25 نقطة في المركز الأول ، وتجمد رصيد الصداقة عند 24 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا" .

شباب رفح - خدمات الشاطئ (0-0)

وتعادل خدمات الشاطئ "البحرية" مع مضيفه شباب رفح "الزعيم" بنتيجة (0-0) ، في المباراة التي جرت على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع .

ولم يفلح مهاجموا الطرفين من الوصول للشباك طوال ال 90 دقيقة .

بهذا التعادل رفع شباب رفح رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس ، وبات رصيد خدمات الشاطئ عند 12 نقطة في المركز التاسع .

مباراة الأثنين

وتختتم منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري الدرجة الممتازة غدا الأثنين بلقاء غزة الرياضي مع ضيفه القادسية على ملعب فلسطين .