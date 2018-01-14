الديمقراطية: فشل لجنتين لإقرار ورقة سياسية لجلسة المركزي

كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "لجنة العشرين" المكلفة بتقديم ورقة سياسية للمجلس المركزي عبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فشلت في تقديم ورقتها بعد أن انهار اجتماعها الأخير ولم يتوصل أعضاؤها إلى توافق على ورقة موحدة.

وبينت الديمقراطية في بيان لها، أن لجنة مصغرة شُكلت لهذا الغرض بدلًا من "لجنة العشرين" إلا أنها فشلت هي الأخرى في إنجاز الورقة السياسية، وأكدت أن الأمر يوضح حجم الخلافات المحتدمة بين القوى الفلسطينية في اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي.

ورأت الديمقراطية أن الورقة التي تم توزيعها على وسائل الإعلام بعنوان "توصيات"، تعبر عن موقف أصحابها مثل د. صائب عريقات، ولا تعكس وجهة نظر سياسية فلسطينية ائتلافية في اللجنة التنفيذية، على حد تعبير الديمقراطية.

وأوضحت أنه جرى تشكيل "لجنة جديدة" في محاولة أخيرة لإقرار ورقة سياسية تُقدم إلى المجلس المركزي.

ولفتت إلى أن اللجنة ما زالت تواصل المشاورات بين أعضائها، على أمل الوصول إلى الحد الأدنى من التوافق (مرجعيتها قرارات المركزي في مارس 2015) من فك الارتباط بأوسلو ووقف التنسيق الأمني وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستئناف الانتفاضة والمقاومة الشعبية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وباقي المحافل الدولية.