وفاة مسن وزوجته اختناقًا في غزة

تُوفي، ظهر اليوم الأحد، رجل وزوجته اختناقاً داخل منزلهما بفعل إشعال الفحم في منطقة أرض الشنطي شمال مدينة غزة.

وأفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم أيمن البطنيجي في تصريح لـ"فلسطين اليوم" أن المُسن محمد حجازي علي ابو القمصان (90 عاما) وزوجته فاطمة محمد عبدالدايم أبو القمصان (88 عاما) توفيا على إثر اشعال الفحم داخل منزليهما".

ونفى البطنيجي وجود أي شبهة جنائية على وفاة المسنين.

وسبب الاختناق هو انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الناتج من احتراق الحطب والفحم، غاز أول أكسيد الكربون غاز عديم الطعم والرائحة ولكنه غاز سام.