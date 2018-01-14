مهجة القدس:الأسير أيوب العصا يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن الأسير أيوب يعقوب محمود العصا (33 عاماً) من بلدة العبيدية قضاء مدينة بيت لحم دخل يوم الأربعاء 10/01/2018 في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر لمهجة القدس أن إدارة سجن عوفر نقلت الأسير أيوب العصا إلى قسم الزنازين بعد إصراره على خوض معركة الأمعاء الخاوية لرفضه قرار سلطات الاحتلال تجديد اعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 21/06/2017م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري حيث إنها أصدرت أمراً إدارياً باعتقاله لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي تهمة.

جدير بالذكر أن الأسير أيوب العصا من مواليد 23/08/1984م، وهو متزوج وله من الأبناء ثلاثة، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث أمضى ما يزيد عن خمسة أعوام في سجون الاحتلال الصهيوني.