هيرتسوغ: العلاقة مع الأردن في أدنى مستوياتها

قال يتسحاق هيرتسوغ زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن العلاقة بين إسرائيل والأردن وصلت إلى أدنى مستوى ممكن في العلاقات بين البلدين خلال سنوات طويلة.

وأشار هيرتسوغ في جلسة ثقافي "ريشون لتسيون" إلى أنه يشعر بالقلق العميق إزاء تدهور العلاقات منذ حادثة السفارة الأردنية وما جرى في المسجد الأقصى، داعيا إلى ضرورة بذل كل جهد من أجل تهدئة التوتر وإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وأضاف "الملك عبدالله شريك استراتيجي في الكفاح المشترك ضد الإرهاب والتطرف في المنطقة، وكذلك للحفاظ على الاستقرار والمضي قدما في العملية السياسية".

وتابع "العلاقة مع الفلسطينيين متقلبة وحساسة للغاية، ومصلحة إسرائيل وهدفها تهدئة المنطقة، وأن تبقى العلاقة مع الأردن خاصة جدا".