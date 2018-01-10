أوضاع صحية حرجة لعدد من الأسرى المعتقلين في سجن النقب

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، من تفاقم الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى القابعين في سجن النقب الصحراوي، في ظل مواصلة سياسة الاستهتار الطبي المتعمدة بحقهم من قبل إدارة السجن.

وقال الهيئة، إن الأسير ابراهيم قاسم (50 عاما) من نابلس، يعاني من انقطاع في الرباط الصليبي بالساق ويسبب له الآما حادة، كما يعاني من ارتفاع في ضغط الدم ونسبة الدهون، ومشاكل في الأسنان، ولا يقدم له أي علاج حقيقي، أو تجرى له الفحوص الطبية اللازمة.

وأضافت الهيئة أن الأسير محمود زغلول (33 عاما) من طولكرم، يعاني من التهابات جلدية في الوجه تسبب له الأكزيما، وتتحول الى بقع سوداء، كما يعاني من التهابات في الجيوب تسبب له نزيفا من الأنف بشكل يومي، في حين تماطل الإدارة بتقديم العلاج اللازم أو التشخيص السليم لحالته الصحية.

وأشارت إلى أن الأسير ثائر أبو سيف (28 عاما) من بلدة السموع في الخليل، يعاني من آلام في الجهة الخلفية للرأس نتيجة التهاب العصب الخلفي، كما يعاني من تشنجات في اليدين والساقين، نتيجة التهاب في الأوتار، ولا يقدم له سوى المسكنات.