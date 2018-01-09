إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

أصيب شابٌ فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء بمواجهات في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب قصي محمد العمور (20 عاما) أصيب بعيار ناري في القدم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع.

واندلعت المواجهات على المدخل الغربي لبلدة تقوع تحديدا في محيط البلدية، بين الشبان وقوات الاحتلال التي فتحت نيران أسلحتها من رصاص حي ومعدني مغلف بالمطاط وقنابل غاز وصوت، ما أدى الى إصابة الشاب قصي برصاصة حي في القدم، نقل الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وصفت حالته بالمستقرة.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وتمت معالجتهم ميدانيا.