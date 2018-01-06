اعتقال 11 أميراً سعودياً تجمهروا في قصر الحكم بالرياض

قالت وسائل إعلامية سعودية إنّ السلطات الأمنية في البلاد، عبر كتيبة "السيف الأجرب" (القاطع) التابعة للحرس الوطني، قامت باعتقال 11 أميراً من الأسرة الحاكمة، وذلك بسبب تجمهرهم في قصر الحكم بالعاصمة الرياض، ومطالبتهم بمطالب "غير مشروعة".

وقالت صحيفة "سبق" الإلكترونية المقرّبة من النظام السعودي، اليوم السبت، إنّ "الأمراء تظاهروا في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نصّ على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم. وقد تم نقلهم إلى سجن الحائر في الرياض، تمهيداً لمحاكمتهم.

لكن مصادر سعودية معارضة شكّكت في رواية الحكومة السعودية حول الواقعة، وقالت إنّ حملة الاعتقالات مرتبطة باعتراض أفراد من الأسرة الحاكمة على عزل ولي العهد السابق محمد بن نايف، وتهميش فروع الأسرة الحاكمة لمصلحة أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز، واعتقال العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الموالين لهم في فندق (معتقل) "ريتز كارلتون" في الرياض، بعد ابتزازهم بتسوية مالية لمصلحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال آخرون "إنّ الاعتقالات هدفها السيطرة على أملاك الأمراء المحتجين الواسعة، وعلى رأسها شركة "المراعي" للألبان، التي يملكها الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، الذي رفض وإخوته الاستجابة لتهديدات السلطات الأمنية بالتسوية المالية.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "العربي الجديد"، أن من الأمراء المعتقلين الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، والأمير عبدالله والأمير سعد بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وفي ظل تضارب الروايات حول الجهة التي تقف وراء هذا الاحتجاج، أشارت تسريبات إلى أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد بن فيصل بن تركي، هو من يقف وراء الاعتراض، في ظل الرفض المتنامي لوصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى سدة الحكم.