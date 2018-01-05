حملة إعلامية نصرة للقدس غداً

قررت عدد من القنوات الفلسطينية والعربية إطلاق بث فضائي مشترك، للمشاركة في حملة إعلامية مناصرة للقدس عقب مرور شهر على قرار ترامب باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، حيث ستبدأ بثها المشترك الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القدس، وذلك غدا السبت الموافق 6\1\2018.

وسيشارك في الحملة العديد من الفضائيات الفلسطينية والعربية عبر بث فضائي مشترك، بالإضافة لبث مواد إعلامية خاصة بالقدس، وتداعيات القرار الأمريكي عليها، وحراك الشارع الفلسطيني والعربي عقب قرار ترامب.

وسيتزامن بث الفضائيات مع حملة تغريد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي؛ تحت وسم (#القدس_عاصمة_فلسطين).

تجدر الإشارة إلى أن حملة إعلامية كبيرة ستنطلق مساء غد السبت، وذلك بعد مرور شهر على قرار ترامب، حيث جاءت الحملة عقب دعوات أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية والعديد من الفصائل الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات غاضبة على الأرض اليوم الجمعة وغدا السبت، في كافة الأراضي الفلسطينية.