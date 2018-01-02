75%زيادة في اقتحامات المستوطنين للأقصى في2017

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن عام 2017 شهد زيادة في عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بنسبة 75% عن العام الذي سبقه.

ووفقا لمنظمات ما تسمى "جبل الهيكل" التي تشجع على اقتحام المسجد الأقصى، فإن 25,628 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال عام 2017، مقارنةً مع 14,626 في عام 2016. مشيرةً إلى أنه في عام 2015 اقتحم 11,001 مستوطن، وفي عام 2014 وصل العدد إلى 11,754.

ويرجع المسؤولون في تلك المنظمات الزيادة العددية إلى الهدوء النسبي في المسجد الأقصى والقدس، وكذلك عملية المسجد الأقصى التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين من أم الفحم في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وذكرت تلك المصادر أن التغييرات في سياسة الشرطة الإسرائيلية كان لها دور كبير في ذلك، مشيرةً إلى أن عمليات الاقتحام تتم بالعشرات وليس كما كانت منذ سنوات بشكل محدود وتصل إلى 15 فردا أو أقل.