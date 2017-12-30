رئيس وزراء تركيا: العالم سيعترف قريبا بدولة فلسطين

فلسطين اليوم - وكالات

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم السبت، إن "العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس (الشرقية)، وبهذا ستنتهي هذه الأزمة بالكامل".

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع المؤتمر العام السادس لفرع حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، بولاية أدرنة (غرب).

وتطرق يلدريم إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر / كانون الأول الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، فقال: "لا يمكن أن يتحقق ذلك بفرض الأمر الواقع، فكل الدول الإسلامية، وجميع الدول المتقدمة حول العالم، والتي تتصرف بحكمة، توحدت ورفضت هذا القرار المتغطرس".

وتابع: "العالمان الإسلامي والمسيحي، وباختصار الإنسانية جمعاء، دافعوا عن القضية المشروعة للفلسطينيين، والمستمرة منذ سنوات".

وأكد رئيس الوزراء التركي أن بلاده تريد تحقيق الاستقرار والسلام والإخاء في المنطقة.

وردا على قرار ترامب، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من الشهر ذاته، بأغلبية ساحقة، قرارا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة الأمريكية تجاه القدس.