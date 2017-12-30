لماذا استدعى عباس السفير الفلسطيني من باكستان

قرر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وبتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس، استدعاء السفير الفلسطيني لدى باكستان فورا.

وجاء ذلك عقب مشاركة السفير الفلسطيني في باكستان بمهرجان جماهيري تضامني مع القدس، والذي عُقد في روالبندي، يوم أمس الجمعة، وبحضور اشخاص متهمين بدعم الإرهاب .

ووصفت وزارة الخارجية هذا التصرف بالخطأ غير المقصود، لكنه غير مبرر.

وأكد الناطق بلسان وزارة الخارجية والمغتربين التزام دولة فلسطين وحرصها المحافظة على العلاقات الطيبة التي تربطها بجمهورية الهند، ودعمها للجهود التي تبذلها جمهورية الهند في حربها ضد الإرهاب.

واعرب عن تقدير دولة فلسطين مساندة الهند لها في مساعيها الدؤوبة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وآخرها موقف الهند المشرف في تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي".