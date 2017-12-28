اعتقالات ومواجهات خلال اقتحام الاحتلال لمدن الضفة

فلسطين اليوم - نابلس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، حملة دهم واقتحامات واسعة في مدينة نابلس ومناطق في رام الله والقدس والخليل واعتقلت عدداً من المواطنين وسط مواجهات واسعة.

وأفاد شهود عيان ان دوريات الاحتلال اقتحمت فجرا منطقة الجبل الشمالي بنابلس واندلعت مواجهات عنيفة بعد اقتحام بناية البدوي في تلك المنطقة. وجرى اعتقال الشاب كامل يوسف الباشا.

من جانب اخر، شهد مخيم قلنديا مواجهات عنيفة بعد اقتحام قوة كبيرة للمخيم تخللها دهم للمنازل وتنكيل بالمواطنين، واطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع. وسبق ذلك اقتحام دوريات الاحتلال لبلدة بيتونيا.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة عصيدة في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل ، وفتشت عدداً من منازل المواطنين . وتم اعتقال الشاب محمد ابراهيم عرار 22 عام . وشهدت بلدة سعير بالقضاء عملية اقتحام مشابهة.

وشهدت بلدة عناتا في ضواحي القدس مواجهات ليليلة استمرت حتى ساعات الفجر.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء الأربعاء، أربعة أطفال من بلدة كفردان غرب جنين أثناء تواجدهم في سهل مرج ابن عامر.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة عبد الجبار صباح، ومحمد عبد الجبار صلاح، ومصطفى علام مصطفى مرعي، وأحمد عارف صلاح، أثناء تواجدهم في سهل مرج ابن عامر بداخل أراضيهم القريبة من جدار الضم والتوسع.

وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات الاحتلال اعتقلت مساء الأربعاء فتاة فلسطينية على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

وادعت سلطات الاحتلال أن المواطنة تم اعتقالها بزعم نيتها تنفيذ عملية علما أن شقيقتها التي لا تتجاوز 7 أعوام كانت برفقتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين رشاد محمد حماد ورأفت رضوان حامد، واستدعت الشاب محمد عمر حامد وذلك بعد مداهمة منازلهم في بلدة سلواد.