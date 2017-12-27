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رغم الحراسة المشددة

وزير اسرائيلي ينجو من المولوتوف بأعجوبة في أبو ديس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:05 - 27 ديسمبر 2017
رشق بالحجارة رشق بالحجارة
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رشق شبان فلسطينيون سيارة ما يسمى بوزير الامن الاسرائيلي جلعاد أردان بالحجارة والمولوتوف في بلدة أبو ديس رغم الحراسة المشددة التي يتمتع بها، ونجا بأعجوبة وتضررت سيارته، بحسب موقع 0404 الإسرائيلي.

وقال مكتب اردان « هذا يدل على أننا يجب نكون أكثر حزماً وشدة على راشقي الحجارة ».

وكان أردان يقوم بدورية استطلاعية في أبو ديس لكن الطلبة كانوا له بالمرصاد واستقبلوه بالمولوتوف والحجارة رغم الحراسة المشددة.

وعد ضابط إسرائيلي ما حدث مع اردان بالفشل الذريع للشرطة لفشلها في تأمين الإجراءات المطلوبة لتأمين جولة الوزير على الرغم من التخطيط المسبق للزيارة ومعرفة أن المنطقة تشهد مواجهات بشكل مستمر مع قوات الاحتلال.

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