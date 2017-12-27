نتنياهو يعرض 50 مليون دولار على 50 دولة مقابل شراء أصواتها

فلسطين اليوم - ترجمة خاصة

كشفت القناة الثانية العبرية النقاب عن أن رئيس وزراء الاحتلال قرار إقامة صندوق استثماري بقيمة 50 مليون دولار يتم من خلالها اقامة مشاريع اسرائيلية في 50 دولة يتم فيها انشاء مشاريع اسرائيلية في مجال الزراعة وتحلية المياه وتطوير التكنولوجيا.

ويأتي قرار نتنياهو بإقامة صندوق الاستثمار بهدف شراء اصوات الخمسين دولة دبلوماسياً بعد الهزيمة التي لحقت الاسبوع الماضي في "اسرائيل"، بعد ان صوتت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة ضد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب لاعترافه بالقدس عاصمة لــ "اسرائيل".

و وفقاً للقناة العبرية، فبعد قرار غواتيمالا واصرارها على نقل سفارتها من "تل ابيب" للقدس جاءت فكرة نتنياهو لدعم 50 دولة اخرى بأموال اسرائيلية لتؤيد "اسرائيل" على الساحة الدولية.

وعلى ضوء اقامة صندوق الاستثمار الاسرائيلي بدأت خارجية الاحتلال برصد الدول التي يمكنها ان تؤيد "اسرائيل" مقابل المال، وهي عدة دول افريقية وأخرى في اوروبا الشرقية ودول أخرى في اسيا.