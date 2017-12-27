شبان يقومون بتفجير أنبوبة غاز على طريق يسلكه مستوطنون

فلسطين اليوم - ترجمة خاصة

قام شبان فلسطينيين مساء اليوم الأربعاء بتفجير أنبوبة غاز وضعت داخل اطار مطاطي مشتعل على الطريق الواصل بين مستوطنتي "نيلي وعوفريم" الواقعتان قرب قرية شوقبا القريبة من رام الله.

و وفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فلم تقع اصابات في صفوف المستوطنين.