حملة اعتقالات واسعة بالضفة وإغلاق مخرطة في جنين

فلسطين اليوم - جنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة طالت أكثر من 21 مواطناً، فيما أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال خمسة مواطنين فقط، وإغلاق مخرطة في جنين بدعوى استخدامها في تصنيع السلاح.

ففي مدينة القدس شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى طالت ثمانية مواطنين وهم مفيد محمد العباسي، مؤمن العباسي، محمد الشيوخي، محمد زيدان، محمد سرحان، كريم الشيوخي، فؤاد الشقاق، عدي أبو تايه.

وقالت مصادر محلية في البلدة أن المعتقلين تم تحويلهم الى مركز تحقيق الواقع في شارع صلاح الدين بالمدينة.

فيما سلمت أوامر استدعاء لكل من الى عماد خليل العباسي، ورماح جمعة عودة، وَعَبَد عودة، وباسل الشلوي، وسامر الشلوي من البلدة.

وكانت الاعتقالات الأبرز في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وقامت بحملة مداهمات واعتقالات تخللها اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت بشكل كبير.

وعرف من بين المعتقلين في المخيم كل من عبد الله حماد، علي حماد، محمود حماد، أدهم عويس، عمار أبو عكر، مجدي أبو عكر، محمود عايد أبو عكر، علي أبو عكر.

وفي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية اعتقل كل من ضرغام عارية من ضاحية الكتاب، وأحمد محمد حمدان، وعمر لفداوي من المدينة، وعمرو غانم من ضاحية شوية.

وفي بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت، اعتقلت قوة احتلالية الشاب عبد الرحمن مرعي.

وفي بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل سلمت قوات الاحتلال ابلاغات استدعاء لأربعة شبان.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا بلدة عزون شرق قلقيلية وقامت بمداهمة احد المنازل والاعتداء على مسنة خلال التفتيش ومطالبتها بتسليم نجلها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية ورمانة قرب جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة.