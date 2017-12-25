السنوار يؤكد وقوف إيران والحرس الثوري إلى جانب الشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم - غزة

قال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، إن وسائل الاعلام الصهيونية وبعض وسائل الإعلام المتصهينة حاولت وضع اتصال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع قيادة القسام والسرايا في سياق غير السياق الصحيح.

وأكد السنوار فيديو خاص بالقائد السنوار حصلت عليه قناة الميادين، اليوم الاثنين، أن سليماني تواصل معهم وأكد وقوف إيران ووقوف الحرس الثوري ووقوف "فيلق القدس" بكل ما يملك مع شعبنا من أجل الدفاع عن القدس وبقاء القدس عاصمة لدولة فلسطين . واضاف السنوار ان سليماني قال بشكل واضح بأن كل مقدراتنا وإمكاناتنا تحت تصرفكم في معركة الدفاع عن القدس ولم يطلب ولم يشترط ولم يشجع على شكل من أشكال المقاومة .

وأكد السنوار أنه التقى سليماني في طهران عام 2012، وقال إنه يحب فلسطين ويحب القدس ويحب كل ما من شأنه أن يعزز صمود أهلنا وشعبنا.

وأضاف السنوار: "نحن مع كل تحالف سيخدم القضية الوطنية الفلسطينية وسيخدم انتفاضة شعبنا وسيخدم مقاومة شعبنا وسيخدم قدرة شعبنا على تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة، ولن تقف أمامنا عوائق مما يمكن أن يثار حول الصراعات الطائفية أو الصراعات الحزبية أو الصراعات الدينية".

وأكد أن كل هذا يجب أن يوضع جانباً أمام القضية الاستراتيجية الكبرى قضية الوطن قضية القدس، مضيفاً: "لذلك نحن جاهزون ونمد أيدينا لكل عربي ولكل مسلم ولكل إنسان يريد أن يمد يده لعون الشعب الفلسطيني وللتخفيف عن أهلنا ولتعزيز صمود شعبنا ولتحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة والدفاع عن القدس".