أول رئيس تركي يزور اليوم السودان

فلسطين اليوم - وكالات

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم الأحد، استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة لرئيس تركي منذ إعلان الاستقلال عام 1956.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت في بيان صحفي، أن الرئيس أردوغان سيصل يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى الخرطوم استجابة لدعوة رسمية من الرئيس السوداني عمر البشير.

وأوضحت الوزارة أن "الزيارة تأتي في إطار تعميق العلاقات الأخوية المتطورة بين البلدين، والتي ترتكز على روابط تاريخية وثقافية واجتماعية عميقة الجذور"، مؤكدة أن الزيارة تهدف أيضا لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين.

ورغم أن الزيارة تعد الأولى لرئيس تركي يزور السودان، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

يشار إلى أن الرئيس التركي يستهل جولته الأفريقية بزيارة السودان ومن ثم ينتقل إلى كل من تشاد وتونس.