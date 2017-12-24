الاحتلال يبعد مصور صحفي ومقدسي ومواطن أوزبكي عن القدس

فلسطين اليوم - وكالات

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عن المصور الصحفي المقدسي أمين صيام، وعن الشاب المقدسي رامي عبيدات، وعن شاب من أوزبكستان بشرط الإبعاد عن القدس القديمة ومحيطها لمدة 20 يوما، وبكفالة مالية قيمتها خمسة آلاف شيقل لكل واحد منهم، علما أنهم اعتقلوا أول من أمس خلال قمع مسيرة في شارع الواد بالقدس العتيقة مندّدة بقرار ترمب.

من جهة ثانية، مدّد الاحتلال اعتقال عدد من المقدسيين عُرف منهم: عبود أبو اسنينة، ومصطفى أبو اسنينة، ومحمد عسيلة ليوم غد الاثنين، علما أن الاحتلال اعتقلهم منتصف ليلة أول من أمس في مواجهات أمام المسجد الاقصى من جهة الحي الافريقي وفي شارع الواد المجاور.