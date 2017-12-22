نتنياهو يعطي تعليماته للانسحاب من اليونسكو

أعلنت « إسرائيل » رسميا، مساء اليوم الجمعة، انسحابها من منظمة الأمم للتعليم والثقافة والعلوم (اليونيسكو).

وأمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مندوب « إسرائيل » لدى المنظمة كرمل شاما هكوهين، بأن يقدم إخطارا رسميا لمديرية « اليونيسكو »، بقرار الانسحاب من المنظمة.

وسيقدم الإخطار مباشرة بعد عيد الميلاد، يوم الاثنين المقبل، على أن يدخل حيز التنفيذ مع نهاية عام 2018، وفقا للإجراءات المتبعة في المنظمة بخصوص آليات الانسحاب.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد نحو شهرين على قرار مشابه سبقتها إليه الولايات المتحدة الأميركية، عندما أعلنت الانسحاب من اليونيسكو إثر رفض المنظمة الدولية التدخلات الأميركية وضغوطاتها لصالح تمكين الموقف الإسرائيلي في قرارات المنظمة، وكان ذلك بتاريخ 12/10/2017.

وفي اليوم ذاته، أوعز نتنياهو لوزارة خارجيته الشروع بإجراءات انسحاب إسرائيل من المنظمة بالتوازي مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية.

ووصف نتنياهو قرار ترامب بالانسحاب من اليونيسكو، في حينه، بأنه « قرار شجاع وأخلاقي لأن اليونيسكو أصبحت مسرحا للعبثية، وبدلا من أن تحافظ على التاريخ وتصونه، تقوم بتشوهه »، على حد تعبيره.

يذكر أن المندوب الإسرائيلي لدى المنظمة، هكوهين، قال في حينه إنه « أوصى » رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن يحذو حذو ترامب ويعلن انسحاب إسرائيل من المنظمة.

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