الجهاد وحماس: قرار الأمم المتحدة انتصار للقدس رغم التهديدات الأمريكية

رحبت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لـ « إسرائيل »، وذلك رغم التهديدات الأميركية.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل بتأييد 128 دولة، وذلك رغم التهديدات الأميركية قبل وخلال الجلسة الطارئة.

قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب « إن التصويت في الامم المتحدة انتصار لصمود الشعب الفلسطيني، وصفعة على وجه أمريكا والكيان وهزيمة لهما ».

وأضاف شهاب في تصريحٍ مقتضب وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: « هذه خطوة على طريق طويل في مواجهة الاحتلال وتحرير ارضنا ومقدساتنا »، داعياً إلى « استثمار القرار في عزل ومقاطعة الكيان الصهيوني وملاحقته، والتصدي للهيمنة الامريكية ».

كما، ودعا شهاب إلى « تصاعد أعمال الانتفاضة، واعتبار يومَ غدٍ الجمعة يوم غضب في كل ارجاء فلسطين ردا على كل محاولات المساس بالقدس وفلسطين شعبا وأرضا ومقدسات ».

وطالب شهاب بضرورة عدم الرجوع إلى طريق « التسوية »، قائلاً: التسوية يجب ان تغادر الخطاب السياسي لقيادة السلطة والمنظمة فعلا وقولا.

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري « إن قرار الامم المتحدة بشأن رفض قرار ترامب هو انتصار للقدس وهزيمة لعنجهية ترامب ».