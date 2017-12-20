اتحاد الشجاعية يستعد لمواجهة المجمع الإسلامي ودياً

يستعد لاعبي نادي اتحاد الشجاعية اليوم لخوض اللقاءات الودية استعداداً لمرحلة الذهاب من دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وحل الشجاعية في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، وهو مركز لا يليق بإمكانيات وقدرات الفريق.

ومن المقرر أن يخوض الشجاعية غداً الخميس أول مباراة بقيادة مصطفى نجم مدرب اتحاد الشجاعية للفريق الأول، وذلك بعد نحو أسبوعين من التدريبات الفنية والبدنية.

واتفق الجهاز الفني بنادي اتحاد الشجاعية، مع فريق المجمع الإسلامي من الدرجة الأولى، من أجل ملاقاته يوم الخميس المقبل على ملعب الشهيد أحمد الجعبري التدريبي الخاص بنادي اتحاد الشجاعية.

وشهد الأسبوعين الماضيين تدريبات مكثفة يومية من جانب المدير الفني، كان هدفها الأول تأهيل وتجهيز اللاعبين، واستعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم، بعد أن عانوا خلال مرحلة الذهاب.