الخزندار: مخصصات الشؤون ستصرف قبل نهاية العام

أكدت ثناء الخزندار مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، أن صرف مخصصات الشؤون سيكون قبل نهاية العام الحالي وهي الدفعة الرابعة خلال العام وتصرف الدفعات المالية كل ثلاثة أشهر.

وقالت الخزندار لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »: لم يتم تحديد يوم لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في الضفة والقطاع"، مشيرة إلى أنهم ينتظرون إبلاغهم من قبل الوزير بتحديد يوم لعملية الصرف.

يذكر أن نحو (75) ألف أسرة فقيرة في غزة، وأكثر من (43) ألف أسرة في الضفة، تستفيد من هذه المساعدات النقدية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي كل 3 أشهر.