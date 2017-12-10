اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

شهدت عدة مناطق بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مساء الأحد مواجهات مع قوات الاحتلال، أسفرت عن وقوع عشرات الاصابات.

وتجددت المواجهات بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس، لليوم الرابع على التوالي، وأغلق الشبان الطرق بالإطارات المشتعلة، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

وأطلق الجنود الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف في المطاط، وتم إسعافهم في المكان.

وأغلق الجنود الحاجز أمام المركبات الفلسطينية، وحولوا حركة المرور إلى معبر عورتا شرق المدينة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سالم شرقا، بعد أن أغلق الشبان الطرق الاستيطاني بالإطارات المشتعلة، ورشقوا مركبات المستوطنين بالحجارة.

وحضرت إلى المكان قوات الاحتلال وشرعت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، مما أدى لإصابة ٤٤ موطناً بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، وجرى إسعاف جميع المصابين في المكان.

كما وقعت مواجهات في جبل العقدة ومنطقة والقنيطرة جنوب بلدة بيت فوريك شرقا، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني وقنابل الغاز، وأصيب فتى بجراح متوسطة إثر اعتداء الجنود عليه بالضرب المبرح، وتم إسعافه وتحويله إلى مستشفى رفيديا للعلاج.