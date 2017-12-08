رضوان: شعبنا سيواجه قرار ترامب بانتفاضة جديدة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية « حماس » إسماعيل رضوان « أن القدس ستبقى عاصمة موحدة لدولة فلسطين وأن شعبنا سواجه قرار ترامب المشؤوم ».

وقال رضوان خلال مسيرة جماهيرية حاشدة لحماس في غزة رداً على قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل « إن شعبنا اليوم ينتفض في جمعة الغضب لأجل القدس، ولن يقبل بالقرار الجائر، ولن يقبل بغير القدس عاصمة »، مضيفاً « أن حماس أعلنتها انتفاضة في وجه الاحتلال الإسرائيلي ».

وأضاف: القدس هي عاصمة فلسطين، وسنظل نردد ونقول مع أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية (لا شرقية ولا غربية، قدس واحدة إسلامية).

واعتبر رضوان ان ترامب حرك مشاعر الامتين العربية والإسلامية تجاه القدس، وأستطاع بقراره المشؤوم أن يعيد البوصلة إلى مركز الصراع للأمتين العربية والإسلامية، ويعيد الصدارة للقضية الفلسطينية.

وتوجه رضوان بالتحية للشعوب العربية والاسلامية التي خرجت دعما للقدس ورفضا لقرار ترامب.