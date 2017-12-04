ليبرمان يدعو لفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين

دعا وزير الحرب « الإسرائيلي » افيغدور ليبرمان، حكومة الاحتلال « الإسرائيلي ضرورة فرض عقوبة الاعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينية ضد قوات الجيش والمستوطنين »الإسرائيليين« .

وقال ليبرمان وفقاً للقناة العاشرة »الإسرائيلية« مساء الاثنين: »إن قتل الجندي رون كوكيا قبل أيام في منطقة عراد في النقب المحتل يثبت مره أخرى الحاجة الملحة لفرض قانون الاعدام بحق الفلسطينيين« .

وأضاف: »أبارك لقوات جيش الاحتلال « الإسرائيلي » القاء القبض على منفذي عملية الطعن في النقب المحتل« .

وتعرض الجندي »الإسرائيلي« كوكيا (20 عاما) للطعن الجمعة الماضية في هجوم نفذه شخص، أو شخصان ثم لاذا بالفرار، في محطة للحافلات بمدينة عراد بمنطقة النقب جنوب »إسرائيل« .

يذكر أن الشاباك »الإسرائيلي« أعلن مساء الاثنين، اعتقال منفذي عملية قتل جندي »إسرائيلي" في عراد بالنقب المحتل الخميس الماضي.