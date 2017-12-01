الاحتلال يقتحم قلقيلية ويهدم منزل عائلة أسير في قباطية

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية في بلدة كفر ثلث بان قوة احتلالية اقتحمت البلدة عند الواحدة فجرا، وداهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واجرت عمليات تفتيش واسعة فيها، وعرف من بينها منزل المواطن خالد مراعبة.

وفي نفس السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون بعد منتصف ليلة أمس واجرت عمليات تصوير لعدد كبير من المنازل والمحال التجارية في منطقة المثلث والحارة الشامية.

وفي ذات السياق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة الأسير محمد زياد أبو الرب في بلدة قباطية جنوب جنين، واصابت العشرات بحالات اختناق خلال اقتحامها البلدة بينهم رضيع ومسنة، كما اعتقلت شابين واخلت سبيلهم صباحا.

وذكر نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة « وفا »، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وهدمت منزل عائلة المواطن زياد أبو الرب بحجة قيام نجله الأسير محمد بقتل مستوطن في بلدة كفر قاسم داخل بأراضي العام 48 قبل شهر، ورفص المحكمة العليا الإسرائيلية للمرة الثانية على التوالي الاستئناف الذي تقدمت به العائلة.

وذكر مدير اسعاف الهلال الأحمر في قباطية مصطفى كمال لـ« وفا »، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة عرف منهم الطفل الرضيع بدر محمد ناجي أبوزيد، والمسنة صبحية راغب أبوزيد، كما أصيب الشاب أحمد عرفات حنايشة (25عاما)، بعيار معدني في الظهر وتم نقلهم الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي لتلقي العلاج، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صالح أمجد لوباني، وقصي محمد كميل، وقامت بإخلاء سبيلهم من معسكر سالم صباح اليوم.

وقال المواطن زياد أبو الرب لـ« وفا »، « إن منزله البالغة مساحته 140 مترا مربعا يأوي 5 أنفار وأن سلطات الاحتلال »اقتلعته" وزوجته وأطفاله من المنزل الذي أمضى عمره في العمل حتى تمكن من بنائه، مشيرا الى انه باشر بإخلاء محتويات المنزل قبل هدمه بيوم واحد بعد قرار عسكري تعسفي بهدمه.