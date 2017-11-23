الاحتلال يحكم على الأسير محمد زكارنة بالسجن مؤبدين

حكمت ما تسمى بـ « المحكمة العسكرية الإسرائيلية »، اليوم الخميس، على الأسير محمد أحمد كامل زكارنة (43 عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين، بالسجن مؤبدين، إضافة لـ40 عاماً. واتهمت المحكمة زكارنة بتجنيد وإرسال منفذي العملية التي قتل فيها « غرغوري ربينوفيتش » عام 2009، كما فُرض عليه تعويضات بقيمة 500 ألف شيكل، وغرامة بقيمة 50 ألف شيكل.

ووجهت له المحكمة كذلك تهمة المشاركة في قتل عميل إسرائيل.

في سياق متصل قال شقيق الأسير زكارنة، إن محكمة الاحتلال أصدرت الحكم على شقيقه الموقوف منذ 28-5-2012، رغم حصوله على إعفاء عام 2010.