اتلاف ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالخليل

اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة اليوم في محافظة الخليل طن البان غير صالحة للاستهلاك الادمي .

وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية خلال القيام بأعمال الدورية الاعتيادية داخل سيارة نقل تقوم ببيعها وتوزيها على المحلات التجارية بالمحافظة، وبحضور جهة الاختصاص مديرية الصحة وبعد المعاينة والتدقيق والفحص تبين بأن الكمية غير صالحة للاستهلاك الادمي لعدم وجود تاريخ صلاحية على العبوات وتبين ان المصنع موقوف عن العمل لضبطه مسبقا بظروف غير صحيه ولعدم مطابقته للشروط الصحية والسلامة العامة، حيث اقرت اللجنة اتلاف الكمية على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .