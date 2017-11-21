البردويل :فتح تصر على بحث ملف واحد

قال عضو وفد حركة حماس في حوارات المصالحة صلاح البردويل اليوم الثلاثاء , بعد اقل من ساعة من بدء الجلسة الأولى لحوارات الفصائل في القاهرة ان حركة فتح تريد بحث مسألة تمكين الحكومة بغزة فقط .

وتابع في تصريح مقتضب ان حركة فتح لا تريد بحث أي من الملفات الاخرى سوى ملف تمكين الحكومة , في حين تتمسك باقي الفصائل بمناقشة اتفاقية 2011 بملفاتها الخمسة.

ويشار الى أن فصائل وشخصيات فلسطينية تبدأ حوارات المصالحة في القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، لمدة ثلاثة أيام، فيما سادت توقعات متواضعة بسبب ما أظهره تطبيق المرحلة الأولى من بنود المصالحة، تحت عنوان «تمكين الحكومة» في قطاع غزة، من اتساع الهوة بين مواقف حركتي «فتح» و «حماس» في شأن قضايا خلافية تتناول أجهزة الأمن وعقيدتها، ومستقبل الموظفين المدنيين الذين عينتهم «حماس» وترتيبات إدارة معبر رفح.

وتطالب «حماس» باستيعاب قوى الأمن والموظفين الذين عينتهم خلال السنوات العشر الماضية، في المؤسسات المدنية والأمنية الحكومية، وتذهب إلى حد المطالبة بتبني أجهزة الأمن في غزة عقيدة أمنية مختلفة عنها في الضفة الغربية حيث يتم تنسيق أمني كامل بينها وبين أجهزة الأمن الإسرائيلية.