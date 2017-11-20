وجبات بـ« مطعم » مصري صمم على هيئة « سجن »

“جريمة أكل”.. هذا هو الاسم الذي اختاره 4 شبان مصريين، ليصبح المطعم الأول من نوعه المصمم على هيئة سجن، بكل ما يحتويه من صور وأشكال، بل ومصطلحات.

المطعم الذي يقع في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، صمّم بطريقة أشبه بالسجن، حيث اتّخذ من “الأحكام” اسماً لقائمة طعامه، ومن “كفالة”، وهو مبلغ ماليّ يدفع نظير الإفراج عن المتّهم في بعض الأحيان، وصفاً لـلحساب، ومن “الإفراج” اسم كتب على أعلى بابه من الداخل، يراها الخارج من المطعم.

كما زيّنت أحد جوانبه بالسلاسل والأصفاد الحديديّة، فيما كتبت على الجانب الآخر عبارات كوميديّة عن الحياة داخل السجن.

أسّس المطعم من قبل 4 شباب في أسفل بناية تطلّ على شارع رئيسيّ، ويقدّم الطعام فيه على صينيّة حديديّة، تصطفّ على ثلاث طاولات خشبيّة، تجد في أسفلها دلواً حديديّاً كسلّة للمهملات.

وقال أحمد حماد، وهو أحد مؤسّسي المطعم: “قرّرنا أن نقوم بشيء جديد وملفت في الوقت ذاته أصدقائي وأنا، استمرّينا في البحث عن شيء جديد حتّى جاءنا اسم “جريمة أكل”، ومن ثمّ صمّمنا المطعم على هيئة سجن، على الرغم من أنّ أحداً منا لم يدخله مرّة، ولكن صمّمناه من واقع مشاهداتنا للأفلام، وما كتب عنه وما رأيناه من مقاطع فيديو على موقع “يوتيوب””.

وتعرف الوجبة بعدد الشطائر/السندويشات المقدّمة بها، فطلبك 6 شطائر/سندويشات يعني أنّك تريد وجبة المؤبّد، والمؤبّد هو عقوبة السجن 25 سنة، أمّا طلبك 9 شطائر/سندويشات، فيعني أنّك تريد وجبة الإعدام.

وأضاف حماد،: “الأكل لدنيا دسم، فعند تناوله ترتكب جريمة، وعند زيادة عدد الشطائر/السندويشات، ستجلس فترة بعدها للراحة، من هنا جاء اسم وجبتي المؤبّد والإعدام”.

وتابع: “لم نعمل أنا وشركائي الثلاثة الآخرون من قبل في مجال المطاعم، فكلّ واحد منّا له مجال عمله الخاصّ، ولكنّنا قرّرنا افتتاح المشروع كدخل إضافيّ لنا. وقد استغرق تجهيز المحلّ شهرين تقريباً، ولا أريد التحدّث عن تكلفته أو إيجاره، والآن نحن سعداء بما وصلنا إليه، ومن ردود الأفعال، وما يتردّد عن أنّنا المطعم الأوّل في الشرق الأوسط الذي نفّذ تلك الفكرة”.

ونفى في نهاية حديثه ما يتردّد عن اقتباسهم الفكرة: “لم نكن نعلم بوجودها، ولم نركز عمّا إذا كانت توجد بالفعل مطاعم بالطابع نفسه أم لا. إنّها مجرّد فكرة جاءتنا ونفّذناها، ولاقت إعجابنا نحن وزوّارنا، ولم تواجهنا في تنفيذها أيّ مشاكل في خصوص الأوراق أو التصاريح”.









