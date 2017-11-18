السيسي: لا يستطيع أحد المساس بحصة مصر من نهر النيل

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن أحدا لا يستطيع المساس بحصة مصر المائية في نهر النيل.

وقال السيسي اليوم السبت، خلال مداخلة له في حفل افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة كفر الشيخ "إنه تم الحديث مع الجانبين الإثيوبي والسوداني بشأن عدة عناصر على رأسها عدم المساس بحصة مصر المائية".

واستطرد الرئيس المصري قائلا "إن الأوطان لا تبنى بالخواطر وإنما بالالتزام والانضباط".

وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي قد أعرب في وقت سابق من الشهر الجاري، عن قلق بلاده من تعثر المسار الفني لسد النهضة الإثيوبي.

وعقد وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا بالقاهرة، يومي 11 و 12 نوفمبر الجاري، بهدف اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات الفنية لسد النهضة.

وذكر عبد العاطي أن " اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري لم يتم التوصل خلاله إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب".

وأوضح أنه " على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي، على ضوء أنه جاء متسقا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير".

وأشار إلى أن اثيوبيا والسودان " طلبتا إدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها".

ورأى أن " هذا الأمر يثير القلق على مستقبل التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي ".