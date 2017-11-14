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الحريري يغرد: أنا بألف خير وسأعود قريباً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:24 - 14 نوفمبر 2017
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أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أنه « بألف خير »، معلنا أنه سيعود قريبا إلى لبنان.

ونشر الحريري تغريدة على « تويتر »، قال فيها: « يا جماعة أنا بألف خير وإن شاء الله أنا راجع هل يومين خلينا نروق »، في إشارة إلى السياسيين في بلاده الذين اتهموا السعودية باحتجازه وإجباره على تقديم الاستقالة.

وأضاف الحريري في التغريدة أن عائلته موجودة « ببلدها المملكة العربية السعودية »، واصفة إياها بـ « مملكة الخير ».

وجاءت هذه التغريدة عقب لقائه بالبطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي في محل إقامته بالرياض.



الحريري

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