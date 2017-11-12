بطلب سعودي.. اجتماع طارئ للجامعة لبحث الملف الإيراني

يعقد وزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، اجتماعا طارئا بناء على طلب السعودية في مقر الجامعة العربية في القاهرة لبحث ما وصفت بـــ« انتهاكات » ايران في الدول العربية، بحسب ما افاد دبلوماسيون عرب.

وبحسب مذكرة وزعتها الامانة العامة للجامعة العربية على الدول الاعضاء، فقد تقرر « عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية الاحد » المقبل بعد موافقة البحرين و الامارات على الطلب السعودي وبعد التشاور مع جيبوتي التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت البعثة السعودية رسالة إلى الأمم المتحدة دعت فيها المنظمة الأممية إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف إيران المسؤولة عما وصفتها « العديد من الأعمال التخريبية » التي تؤثر على الأمن في المنطقة.

وأشارت بعثة السعودية في رسالتها حول ما قامت به جماعة الحوثي المدعومة من إيران ضد أراضي المملكة، ورفضهم العودة إلى الشرعية والالتزام بقرارات مجلس الأمن.

وشددت على أن تهريب إيران المستمر للأسلحة إلى الحوثي ودعمها لما وصفته « التخريب والإرهاب » الذي يهدد أمن المملكة والمنطقة والعالم.

كما زعمت المملكة أن النظام الإيراني يلعب دوراً في صناعة الصواريخ التي تم إطلاقها على السعودية من جانب الحوثي يومي 4 نوفمبر و22 يوليو من العام 2017 وذلك بعد فحص الحطام، مشيرة إلى إحباط تهريب أسلحة إيرانية المنشأ عدة مرات إلى اليمن بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.