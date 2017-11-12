الطقس: ارتفاع الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

اما يوم الاربعاء القادم فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.