خاشقجي يكشف عن آخر رسالة بينه وبين الوليد بن طلال

كشف الكاتب السعودي جمال خاشقجي أنه تبادل رسائل نصية مع الأمير الملياردير الوليد بن طلال، قبل أيام من اعتقاله، حيث لامه الأخير على مقال نشره في « الواشنطن بوست » حول الأوضاع داخل المملكة.

وقال خاشقجي في حديث تلفزيوني على قناة « دويتشه فيله » الألمانية، أن الوليد بن طلال قال له بالحرف الواحد: « أخي جمال، البلاد بحاجة إلى عقول نيرة مثلك، والآن الدولة السعودية الرابعة تبنى بيد أخي محمد بن سلمان.. ويجب أن تكون معنا ونحن نبني فيها ».

وأضاف: « أن الطريف أن الوليد بن طلال دعاه للعودة للسعودية ».

وفي رده على مقدم البرنامج، الإعلامي المصري يسري فودة الذي قال إن « الوليد استدرج، وأنت كنت أكثر حصافة »، قال خاشقجي: « لا أقول ذلك، لكن المهم أن الوليد كان مؤيدا للإصلاحات التي يقوم بها محمد بن سلمان، ولم يكن معارضاً ».

وخاشقجي معروف بقربه من الوليد بن طلال، الذي كان كلفه بمشروع فضائية « العرب »، التي لم تعمر إلا يوما واحداً وتم توقيفها في البحرين، وقد حاول الأمير السعودي إطلاقها مرة أخرى من قبرص، ولندن وأخيراً الدوحة، قبل أن يقرر في الأخير إغلاقها.