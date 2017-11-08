بيروت جاهزة لاستضافة البطولة العربية لكرة الطاولة

أكد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة سليم الحاج نقولا، ارتياحه الشديد للتحضيرات التي قامت بها اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية لكرة الطاولة في نسختها رقم 29، التي تقام في ضيافة نادي غزير الرياضي خلال الفترة من 8 إلى 12 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

وقال الحاج إن عملية استقبال الوفود تمت خلال اليومين الماضيين بسلاسة كبيرة ولم تحدث أي مشكلات تعكر صفو انطلاقة البطولة.

وأضاف الحاج في تصريحات صحفية: « عملنا خلال الفترة الماضية من أجل إخراج هذا الحدث الكبير بأفضل صورة ممكنة والحقيقة أن التعاون الرائع مع الاتحاد العربي برئاسة خليل بن أحمد المهندي ساعدنا كثيرًا في الوصول إلى هذه الجاهزية الكبيرة ».

وأضاف: « الاتحاد العربي يسير بخطى عملاقة في ظل السياسة الجديدة والجميع يلاحظ الطفرات الكبيرة التي تشهدها البطولات العربية وأنديتها، وهناك اتفاق جماعي على أن الاتحاد العربي يسير على نهج الاتحاد الدولي من حيث الاحترافية في تنظيم البطولات وتهيئة كل أسباب النجاح أمام كل الفرق العربية سواء من حيث التنظيم الجيد أو المكافآت المجزية، الأمر الذي يساهم أيضاً في الارتقاء بمستوى اللاعبين وفنيات البطولات ».

من جانبه أعرب محمد عبد الله أمين السر العام بالاتحاد العربي لكرة الطاولة عن سعادته الكبيرة بتحضيرات الجانب اللبناني لانطلاقة هذه البطولة مشيراً إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن البطولة ستحقق نجاحات كبيرة من كافة الجوانب الفنية والتنظيمية.

وأضاف عبد الله الذي يتولى أيضا منصب الأمين العام بالاتحاد القطري: « أتابع التجهيزات هنا بصفتي مسؤول بالاتحاد العربي حيث عقدنا أكثر من اجتماع منذ وصولنا إلى بيروت مع أعضاء اللجنة المنظمة من الاتحاد اللبناني ولمسنا حجم الجهود المبذولة لتهيئة كافة أسباب النجاح أمام هذا الحدث العربي الكبير ».

وتطرق عبد الله في تصريحاته إلى تحضيرات فريقي السد وقطر لخوض منافسات هذه البطولة قائلا :« الفريقان القطريان على أتم الاستعداد لخوض المنافسات وهناك هدف مشترك بينهما وهو تحقيق الانتصارات المتتالية على أمل المنافسة على لقب البطولة وأعتقد أنهما يملكان القدرة بالفعل على تحقيق هذا الهدف ».

وتابع: بشكل عام هناك ستة أندية مرشحة للمنافسة بقوة على لقب هذه البطولة منها بالطبع ناديي قطر والسد بالإضافة أيضاً إلى ناديي دمنهور والمعادي المصريين ونادي الجنوب اللبناني ونادي الجمعية الرياضية الجزائري.

يذكر أن البطولة تشهد في فئة الرجال مشاركة أندية الجيش (العراق)، برايتي (العراق)، المجمع الرياضي (فلسطين)، سنجل الرياضي (فلسطين)، الجيش (لبنان)، الفادي الأقدس (لبنان)، الجنوب تول (لبنان)، السيب (سلطنة عمان)، ألعاب دمنهور والمعادي (مصر)، الجمعية الرياضية (الجزائر)، رائد شباب عربا (الجزائر)، وصنعاء (اليمن) والشباب (السودان)، إلى جانب السد وقطر.

وفي فئة السيدات، تشهد البطولة مشاركة 8 أندية هي : الصناعة الرياضي (العراق)، غاز الجنوب (العراق)، العنقود (تونس)، الأدب والرياضة (لبنان)، هومنتمن (لبنان)، الندوة القماطية (لبنان)، الزمالك (مصر)، أتلتيك بودواو (الجزائر).