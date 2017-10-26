تفاصيل أسباب النقص والزيادة على شيكات التنمية الاجتماعية في غزة

أوضحت مديرة برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية سناء الخزندار، أن الخصومات التي أصابت شيكات بعض الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة هو إجراء طبيعي ودوري من خلال العمل على تعديل البيانات والمعلومات وفقاً لما تم من معلومات جديدة بين الباحث الاجتماعي والأسرة المنتفعة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أكدت اليوم الخميس، عبر موقعها الالكتروني أنها ستقوم بصرف مبالغ الشيكات الاجتماعية يوم الأحد القادم 29/10/2017، كما انها فتحت بوابة « استعلام عن المساعدات » عبر موقعها الالكتروني عن طريق الهوية، وعند عملية الاستعلام اكتشفت بعض الأسر الفقيرة أن لديهم خصومات في المبلغ المستحق لهم.

وقالت الخزندار في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم » مساء الخميس: "ما جرى هو تعديل دوري يتم اجرائه على كشوفات المنتفعين من التنمية الاجتماعية كل ثلاثة أشهر، وتتم بالتوافق بين الباحث والمواطن وفقاً للمعلومات التي يقدمها المواطن للباحث، مبينة أن الباحث يقوم بإدخال البيانات عبر الحاسوب ووفقاً للمعطيات الالكترونية يتم تحديد المبلغ المستحق للأسرة.

ولفتت إلى أن جميع الأسر التي أصابتها الزيادة أو النقصان لديه علم مسبق بذلك الاجراء وفقاً للبيانات التي أدلى بها للباحث.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الأسر التي أصابها النقصان أو الزيادة في مبلغ الشيكات الاجتماعية في قطاع غزة، نحو 2000 أسرة فقيرة من بين 70 ألف أسرة في القطاع يتم مساعدتها كل 3 شهور بمبالغ متفاوتة، نافية وبشدة الأخبار التي تُشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الخصم يصل إلى 30% أو 70%.

وأكدت أن الخصومات التي تمت على مبالغ الشيكات ليس لها دخل بالجانب السياسي بل هي اجراء إداري بحت، مبينة، أن موازنة الأسر الفقيرة محددة منذ بداية العام ولا يتدخل بها أحد.

وكشفت أن الأسر التي تم الخصم عليها، إما يوجد بها موظفين مستقلين بالمعيشة تم إدراج أسمائهم في السابق ضمن بيانات الأسرة، أو أن الأسرة لديها مصدر دخل إما عن طريق شهيد أو جريح أو أسير أو لديها عقار تجاري أو أي مصدر دخل أخر، مؤكدة أن الخصم أفضل من الحجب.

وطالبت الخزندار جميع المواطنين الذين يشعرون بالظلم وأن البيانات غير دقيقة ضرورة مراجعة الباحث أو أي مكتب للتنمية الاجتماعية لتقديم شكوى بالخصوص للنظر فيها ومراجعة أموره.

ولفتت الخزندار إلى أن موعد صرف الشيكات القادمة سيتم قبل نهاية العام الحالي.