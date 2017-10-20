هذا ما قاله أمير الكويت لمرزوق الغانم

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم هنأه فيها على تصديه لرئيس وفد الكنيست « الإسرائيلي » في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا.

وجاء في نص البرقية « تابعنا بكل الاهتمام والتقدير ردكم الحازم على رئيس وفد الكنيست »الإسرائيلي« وتصديكم له في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، على خلفية موضوع النواب الفلسطينيين في السجون »الإسرائيلية« ومطالبتكم للوفد »الإسرائيلي« بمغادرة القاعة. »

وأشاد أمير الكويت بـ« الموقف المشرف الذي كان محل تقدير ممثلي الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المحبة للسلام في هذا البرلمان الدولي. »

وأكد الشيخ صباح الأحمد الصباح أن ذلك الموقف « يجسد جليا موقف دولة الكويت الداعم للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة ونصرة قضيتهم العادلة. »